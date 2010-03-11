Експерт: український ринок євробондів у середу активно ріс

Український ринок євробондів у середу, 10 березня, активно ріс на хвилі високого попиту, нарівні з іншими борговими паперами.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

За його інформацією, найбільш торгованими вчора були євробонди «Нафтогаз», угоди за якими проходили за ціною вище номіналу. Продавців суверенних євробондів зараз на ринку практично немає, і незважаючи на невелике підвищення ціни, обсяги залишилися незначними. Корпоративні папери показали аналогічну динаміку, а муніципальні облігації Києва в середу сповільнили зростання, наткнувшись на рівень опору, і закрилися зниженням котирувань.

Крім того, зазначив аналітик, на іноземних ринках акцій 10 березня користувалися попитом папери «Кернел», які підвищилися на 3,2%. Підросли на 1,1% акції «Астарти», незважаючи на падіння світових цін на цукор. Папери «Агротон» учора залишилися без змін. Інвестори в середу активно продавали акції девелоперської компанії DUPD, які просіли на 5,9% на великих обсягах продажу.