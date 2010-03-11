Експерт: український фондовий ринок установив нові максимуми

Український фондовий ринок у ході вчорашніх торгів встановив нові максимуми на рекордних обсягах.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, «український ринок цінних паперів в середу продовжив впевнено зростати шосту торгову сесію підряд на тлі бічної динаміки європейських бірж». На європейських майданчиках учора не спостерігалося істотної активності при відсутності драйверів зростання або падіння.

Проте, підкреслив стратег, український фондовий ринок у середу продовжив бурхливе зростання на тлі стрімкого зростання котирувань компаній металургійної та коксохімічної галузей. Лідерами вчорашніх торгів стали акції концерну «Стирол» (10%), а також Алчевського меткомбінату (+8%). При цьому третій день поспіль знижувалися котирування банку «Форум» (-2,5%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 10 березня, підвищився на 2,42% - до 801,08 пункту. Загальний обсяг торгів склав 48 млн. 732 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 2,39% - до 2070,87 пункту. Загальний обсяг торгів склав 100 млн. 255 тис. грн.