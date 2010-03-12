Трейдер: зростання на українському фондовому ринку відновилося

Після невеликої вчорашньої корекції, сьогодні зростання на українському фондовому ринку відновилося, проте воно не настільки стрімке, як раніше, і не має характеру ралі.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

На її думку, «відновлення оптимістичної динаміки на українських майданчиках обумовлено політичною стабілізацією в країні, а також впливом позитивних новин із закордонних ринків». Станом на 12:00 індекс УБ зріс на 1,71%. Обсяг торгів на біржі знизився у порівнянні з вчорашнім днем і склав 28 млн. грн.

Трейдер зазначила, що в середньому найбільш ліквідні папери на зазначений момент піднялися на 1-2%. Ралі триває лише у паперах «Житомиробленерго» (+16,97%) і Шахти «Комсомолець Донбасу» (+10,81%), які були переведені з ринку котирувань на ринок заявок. Подібна ситуація спостерігається й у паперах Алчевського коксохімічного заводу (+68,00%).