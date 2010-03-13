Експерт: український фондовий ринок поновив рекорди

Українські акції у п`ятницю встановили нові 12-місячні максимуми на сильних обсягах на тлі зростання цін на сировину та оновлення максимумів ф`ючерсів S&P 500.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, на європейський майданчиках аж до закриття українського ринку переважала позитивна динаміка на тлі ослаблення американського долара і подорожчання сировинних товарів. Ринок також отримав підтримку від підвищення суверенного рейтингу України агантством S&P з CCC+ до B-. Індекс УБ виріс більш ніж на 4,1% до історичного рекорду в 2121 пункт. Обсяги торгів на УБ також встановили новий рекорд у 113 млн. грн.

Стратег зазначив, що акції промислових підприємств у черговий раз очолили зростання. Котирування Авдіївського коксохімічного заводу зросли на 10% на обсязі в 10,6 млн. грн. Алчевський меткомбінат став лідером торгів, злетівши на 12,2% за підсумками дня. Всі складові індексу УБ закрилися істотним зростанням котирувань.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 12 березня, підвищився на 2,42% - до 819,36 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 142 млн. 942 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 4,07% - до 2121,59 пункту. Загальний обсяг торгів склав 113 млн. 68 тис. грн.