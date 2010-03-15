Експерт: ралі на українському ринку акцій відновилося

У другій половині дня в п`ятницю, 12 березня, ралі на українському ринку акцій відновилося.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

На його думку, драйвером для ралі, як і перед цим, стали політичні події. Позитивний сентимент, який переважав у п`ятницю на локальному ринку акцій, був підтриманий підвищенням суверенного рейтингу України агентством Standard & Poors.

Аналітик повідомив, що в п`ятницю Українська біржа побила черговий рекорд із торгової активності. Папером дня стали акції Авдіївського коксохімічного заводу, які додали 10,00%. Довгий час цей папір була недооцінений із-за надмірної пропозиції на ринку, завдяки чому зараз є одним із лідерів зростання. Продовжилося впевнене зростання Алчевського металургійного комбінату, хоча торгова активність у цій акції поступово падає (+12,23%). Несподівано висока активність спостерігалася в паперах «Укравто» (+51,72%).

За словами А.НЕСТЕРУКА, на іноземних біржах, на відміну від українських, у п`ятницю відзначалася низька торгівельна активність українськими акціями, при цьому папери демонстрували змішану динаміку. «Кернел» просів на 3,2%, Ferrexpo додав 2,6%, «Астарта» піднялася на 2,7% на тлі стабілізації цін на цукор. Інші папери торгувалися неактивно.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 12 березня, підвищився на 2,42% - до 819,36 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 142 млн. 942 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 4,07% - до 2121,59 пункту. Загальний обсяг торгів склав 113 млн. 68 тис. грн.