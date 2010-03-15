Експерт: ралі на ринку євробондів України продовжиться

Сильний новинний фон і зовнішня кон`юнктура дають підстави вважати, що ралі на ринку євробондів України продовжиться, однак у найближчі два тижні почнеться корекція, тому що багато паперів першого ешелону вже перегріті, й інвестори будуть фіксувати прибуток.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН керівник напрямку міжнародних продажів і трейдингу інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій СУПРАНОНОК.

За його словами, на українському ринку євробондів зараз триває ралі, що підтримується сильними позитивними новинами про стабілізацію в політичних процесах. Крім того, додав експерт, впевненості інвесторам додали новини про підвищення агентством Standard & Poors рейтингу України за зобов`язаннями в іноземній валюті до рівня "B-/С" з "CCC +/С".

А.СУПРАНОНОК відзначив серед лідерів торгів п`ятниці, 12 березня, євробонди «Нафтогазу», які додали 1,5-2 пункту. Попит в цей день мали також папери другого ешелону - «Першого українського міжнародного банку» і «Вабанку». Також досить активно торгувалися муніципальні папери Києва.