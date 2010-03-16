Трейдер: український фондовий ринок сьогодні відкрився зниженням

Український фондовий ринок сьогодні відкрився зниженням, у той час як на міжнародних біржах переважають помірно оптимістичні настрої.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, «на новинах про ймовірне позитивне вирішення ситуації з борговим навантаженням Греції, оприлюднених після чергового засідання міністрів країн єврозони, а також на очікуваннях позитивних звісток з боку ФРС США (про утримання або незначне зниження базової процентної ставки), індекси західних майданчиків продовжують демонструвати помірний оптимізм».

Як зазначила трейдер, після стрімкого ралі на українському ринку акцій минулого тижня, що було підігріте політичною стабілізацією в країні, індекс УБ сьогодні знизився на 0,99%, а індекс ПФТС - на 1,14%. Усі папери індексного кошика торгуються в червоній зоні, й оптимізм інвесторів трохи згас. Тільки кілька акцій демонструють позитивну динаміку, зокрема, Алчевський меткомбінат (0,72%) і «Центренерго» (+0,20%).