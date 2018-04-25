Політика викликала ралі на фондовому ринку

Минулий тиждень був позначений низкою позитивних для інвесторів українського фондового ринку подій. Формування нової парламентської коаліції та уряду, а також підвищення суверенного рейтингу України агентством Standard&Poors – головні з них.

У понеділок, 8 березня, на вітчизняних біржах був вихідний. На зарубіжних майданчиках цього дня особливої активності також не спостерігалося.

Як відзначив стратег інвестиційної компанії Phoenix Capital Костянтин Літвін, напередодні у п'ятницю міжнародні фондові ринки підскочили більш ніж на 1% після виходу звіту про ринок праці США, що показав втрату 36 тис. робочих місць в економіці, що виявилося кращим, ніж очікувана втрата 60 тис. місць. У понеділок американські і європейські індекси переводили подих після шести сесій зростання підряд і не показали певної динаміки. За підсумками сесії 8 березня індекс DJIA знизився на 0,1% до 10552 пунктів, індекс S&P 500 не змінився, закрившись на рівні 1138 пунктів. Європейські індекси також не зазнали змін: індекс DAX залишився на рівні 5876 пунктів, а індекс DJ Stoxx 600 – на рівні 257 пунктів.

К.Літвін також повідомив, що у понеділок ФРС США додала пайові фонди грошового ринку до списку контрагентів для проведення операцій зворотних репо з метою вилучення ліквідності з економіки. Традиційно контрагентами для проведення подібного роду транзакцій з ФРБ Нью-Йорка були лише первинні дилери, тому додавання до цього списку фондів грошового ринку є неортодоксальним рішенням. Цей крок може означати те, що виведення ліквідності може початися незабаром, проте про його потенційний вплив на фондові ринки поки що робити висновки рано, вважає стратег.

У вівторок, 9 березня, виникла характерна для останнього часу ситуація. Гравці українського фондового ринку не звертали увагу на зовнішній фон, зосередившись на внутрішніх новинах. Як наслідок, західні і вітчизняні індекси у вівторок продемонстрували різноспрямовану динаміку. Зокрема, за словами К.Літвіна, європейські індекси знижувалися під тиском квартальної звітності EADS і Antofagasta. При цьому український фондовий ринок продовжив бити річні рекорди на упевненому зростанні акцій металургійних, енергогенеруючих і машинобудівних компаній.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 9 березня, виріс на 3,81% – до 782,15 пункту. Загальний об'єм торгів склав 302 млн. 895 тис. грн. Індекс Української біржі підвищився на 3,75% – до 2022,55 пункту. Загальний об'єм торгів склав 70 млн. 876 тис. грн.

Ігнорування світових новин і одночасне значне зростання українських акцій пояснюється, мабуть, тим, що на початку минулого тижня посилилася упевненість інвесторів в можливості швидкого формування нової парламентської коаліції і складу Кабміну. Тому на очікуванні стабілізації політичної ситуації в Україні почалося чергове ралі на вітчизняному ринку цінних паперів.

Як підкреслив економіст відділу інвестиційного консалтингу компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов, у середу, 10 березня, торги на українських фондових майданчиках знову супроводжувалися рекордною активністю покупців і, як наслідок, відчутним приростом фондових індикаторів. На його думку, «враховуючи, що в даний час відсутні фундаментальні причини для настільки бурхливого зростання, така динаміка виглядає нелогічною». Відтак макроекономічна статистика суперечливого характеру, що викликає заклопотаність великих зарубіжних інвесторів і проявляється у невпевненому русі світових фондових індексів. На цьому тлі зміцнення українських індексів швидше пов'язане з позитивною оцінкою процесів, що відбуваються в країні, з боку великих іноземних інвесторів.

Схоже, вважає економіст, «ми спостерігаємо за хвилею повернення капіталу, що виходив з країни наприкінці 2007, - початку 2008 років». Він передбачає, що ця тенденція збережеться протягом невеликого проміжку часу, після чого послідує відкат ринку на 15-20%. Повинен повторитися рух, аналогічний 2005 року, коли після вступу на посаду Президента Віктора Ющенка ринок зростав, але, наситившись, відкотився на 15-25%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 10 березня, підвищився на 2,42% – до 801,08 пункту. Загальний об'єм торгів склав 48 млн. 732 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 2,39% – до 2070,87 пункту. Загальний об'єм торгів склав 100 млн. 255 тис. грн.

Четвер, 11 березня, став найважливішим днем минулого тижня. Те, чого так довго чекали інвестори, відбулося. Верховна Рада призначила Миколу Азарова на посаду прем'єр-міністра України. Після призначення відбулося формування нового уряду. Крім того, Азаров зробив кілька заяв, у яких озвучив свої плани реформування економіки.

Після цієї події український ринок дещо заспокоївся і навіть трохи скоректувався. У цьому немає нічого дивного, оскільки формування коаліції стало очікуваною подією, яка вже була закладена у вартості паперів.

На думку аналітика інвестиційної компанії Phoenix Capital Олександр Макарова, ринок українських акцій у четвер, 12 березня, узяв невеликий відпочинок після ралі напередодні. Він вважає, що причин для корекції останнім часом було досить багато, і вітчизняний ринок рухався вперед лише завдяки позитивним політичним новинам. Швидке і досить безконфліктне для зовнішніх спостерігачів вирішення політичного протистояння заспокоїло інвесторів і викликало бум на українські активи.

Разом з тим, додав О.Макаров, динаміка на світових фондових майданчиках була не такою оптимістичною, і вітчизняні акції, як і прибутковість, за єврооблігаціями істотно обігнали тенденції на глобальних ринках. Проте, навіть на тлі корекції у четвер попит на папери зберігся на дуже високому рівні. «Досить невелике просідання ринку на таких рекордних об'ємах торгів свідчить про високий попит інвесторів, що зберігається, втім, багато хто з них вже починає фіксувати прибуток», – вважає аналітик.

Індекс ПФТС за підсумками торгів в четвер, 11 березня, знизився на 0,13% – до 800,01 пункту. Загальний об'єм торгів склав 85 млн. 580,2 тис. грн. Індекс Української біржі впав на 1,55% – до 2038,65 пункту. Загальний об'єм торгів склав 88 млн. 33,6 тис. грн.

У п'ятницю, 12 березня, вийшла дуже важлива інформація для економіки нашої держави в цілому. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило суверенний кредитний рейтинг України за зобов'язаннми в іноземній валюті з «CCC+/С» до «B-/C», а суверенний кредитний рейтинг за зобов'язаннями в національній валюті - з «В-/С» до «В/В». Прогноз рейтингів - «Позитивний».

«Ми вважаємо, що формування нової правлячої коаліції і Кабінету міністрів України відкриває можливості для поліпшення координації політики і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом», - заявив кредитний аналітик Standard & Poor’s Френклін Гілл.

На тлі повідомлення Standard & Poor’s ралі на українському фондовому ринку поновилося. Старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Марія Майборода упевнена, що підвищення рейтингу України формалізувало поліпшення фінансового іміджу країни в очах інвесторів. Відсутність у держави рейтингів з буквою «С» полегшить Україні доступ до зовнішніх ринків капіталу. Зокрема, плани щодо випуску суверенних єврооблігацій цього року стають реальнішими, вважає аналітик.

Як підкреслила М.Майброда, після формування нового уряду S&P першим з рейтингових агентств підвищило український суверенний рейтинг з ССС+ (найнижчий рівень серед рейтингових оцінок України) до В-. «Підвищення рейтингу України агентством додасть ринку позитивних настроїв, проте потрібно розуміти, що в більшості своїй ця подія вже закладена в ціни українських єврооблігацій і акцій», - вважає вона.

М.Майборода відзначила, що котирування CDS на український борг давно знизилися, NDF на гривню нестримно падає, індекс Української біржі виріс на 40% з початку року, а котирування єврооблігацій досягли номіналу, але рейтингові агентства продовжували оцінювати український ризик як дуже високий. «Причина досить проста: ринок живе чеканнями, тоді як агентства приймають рейтингові рішення за фактом подій, що відбулися, і тому їх дії запізнюються порівняно з реакцією ринку», - пояснила аналітик.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 12 березня, підвищився на 2,42% – до 819,36 пункту. Загальний об'єм торгів склав 142 млн. 942 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 4,07% – до 2121,59 пункту. Загальний об'єм торгів склав 113 млн. 68 тис. грн.

Як бачимо, український ринок цінних паперів завершив минулий тиждень на надзвичайно позитивній ноті. На початку цього тижня ралі продовжилося, проте, за словами К.Літвіна, у понеділок, 15 березня, негативний зовнішній фон стримував зростання українського фондового ринку. На європейських майданчиках у першій половині дня переважала бічна динаміка, індекси знаходилися в невеликому мінусі внаслідок втрат сировинного сектора. Після виходу макростатистики у США, що показала збільшення промвиробництва у лютому на 0,1%, американський долар почав зміцнюватися, що викликало хвилю розпродажів на сировинному ринку. Нафта впала більш ніж на 2%, опустившись нижче 80 доларів, мідь подешевшала більш ніж на 2%, алюміній і нікель також зазнали втрат.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 15 березня, підвищився на 2,48% – до 839,68 пункту. Загальний об'єм торгів склав 70 млн. 28,5 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 0,52% – до 2132,65 пункту. Загальний об'єм торгів склав 107 млн. 48,8 тис. грн.

Після настільки значного зростання, яке було продемонстроване українськими фондовими індексами протягом доволі тривалого періоду, цілком логічно чекати корекції. Проте, зростання вітчизняних акцій продовжиться ще деякий час. Питання у тому, чи довго політичні події зможуть залишатися драйвером підйому українського фондового ринку, оскільки економічні новини (як внутрішні, так і світові) як і раніше вельми суперечливі.

Володимир Оранський (УНІАН)