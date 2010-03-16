Американський ринок акцій підвищується напередодні засідання Федерального резерву, на якому, як очікують, будуть збережені ставки і повторені колишні обіцянки, повідомляє Рейтер.

До 16.33 мск Dow Jones виріс на 0,14 відсотка до 10.656,96 пункту, індекс Standard&Poor`s 500 піднявся на 0,24 відсотка до 1.153,28 пункту, індекс Nasdaq Composite - на 0,24 відсотка до 2.367,86 пункту.

Більшість аналітиків чекають, що ФРС знову вкаже на високе безробіття і низьку інфляцію як чинники, що дозволяють зберігати вартість позикових засобів "виключно низькою" протягом "тривалого часу".

Ці очікування йдуть на користь фондовим ринкам, оскільки приплив дешевих грошей надихає інвесторів шукати прибутковості в ризикованих активах.

"Ми не чекаємо, що ФРС змінить грошово-кредитну політику, але чекаємо розширення стратегії виходу", - сказав Пітер Кардільо з Avalon Partners.

"Головним чином, ми хочемо побачити, натякне чи ні ФРС на посилення економічного зростання і як при цьому вони мають намір зберігати низьку інфляцію".

Попередню сесію Уолл-стріт завершила без значних змін завдяки пізньому підйому банківських паперів, що компенсував зниження, яке було викликане ростом побоювань того, що уряд Китаю може посилити грошово-кредитну політику.