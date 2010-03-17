Чисті активи 32-х відкритих ІСІ зросли

Чисті активи 32-х інститутів спільного інвестування (ІСІ) відкритого типу в лютому зросли на 9,38 млн. грн., або на 4,04%, - до 241,41 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ).

Разом з тим, за інформацією УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 10 відкритих ІСІ в лютому зменшилася на 0,88 млн. грн.

Як відзначили в УАІБ, основним двигуном зростання активів інвестиційних фондів стало підвищення вартості цінних паперів у портфелях фондів.

У лютому 2010 року сукупний чистий рух капіталу за місяць, вперше з початку падіння фондового ринку в 2008 році, був позитивним, хоч і незначним (0,28 млн. грн.). Водночас, декілька фондів найбільший вплив на чисті активи відчули від входження/виходу інвесторів. Чистий приплив капіталу отримали 10 відкритих ІСІ, відтік – 14.