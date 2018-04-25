Мінфін продемонстрував політику нового Кабміну на ринку облігацій...

Хороший сигнал - ОВДП втрачають прибутковість

Мінфін 16 березня провів черговий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики – перший при новому уряді. Багато в чому він продемонстрував, яку керівництво країни планує проводити політику щодо регулювання ринку ОВДП. За підсумками торгів держоблігацій продали на суму 626 млн. грн., але попит заінтригував - понад 9 млрд. грн. Задовольнилиі лише 6% загальної кількості поданих заявок. Таку жорстку політику Мінфіну можна пояснити бажанням понизити прибутковість облігацій, аби зняти напругу з обслуговуванням державного боргу. Відомство фактично задовольнило заявки лише тих учасників ринку, які пропонували найнижчу прибутковість.

Отож, ОВДП з терміном обігу 154 дні продані з прибутковістю 17%;

ОВДП з терміном обігу 315 днів - з прибутковістю 16%;

ОВДП з терміном обігу 1071 день - з прибутковістю 17,3%.

Невелика кількість ОВДП (призначених для фінансування Євро-2012) була продана з прибутковістю 17% річних на термін 924 дня.

Такі ставки прибутковості держоблігацій на 2-3 п.п. нижчі, ніж на попередньому аукціоні.

Учасники ринку явно не були готові до такого розвитку подій, вони орієнтувалися на 20-24% річних. Навіть з урахуванням податкових пільг, саме ця прибутковість для них вигідна. Зараз у банків є гроші, але вони дуже дорогі, оскільки ставки за депозитами високі. Тобто, купувати ОВДП з прибутковістю 16-17% річних, залучаючи при цьому депозити за ставками 20-24%, справа ризикована.

З іншого боку, перед Мінфіном зараз постає важке завдання - обслуговувати державний борг. За даними НБУ, середня прибутковість ОВДП, розміщених з початку року, складає понад 22% річних. Для бюджету – дуже дорого.

Тим часом, не дивлячись на те, що дефіцит державної казни, як зазначають у Кабміні, складає близько 40 млрд. грн., Мінфін все ж може дозволити собі зіграти на пониження прибутковості облігацій. Сума виплат за ОВДП у березні невелика, відомство зможе без проблем рефінансувати борг за рахунок випуску нових цінних паперів. При чому в умовах відсутності бюджету на 2010 рік Мінфін має можливість відкласти фінансування ряду державних програм.

У квітні ситуація ускладниться. Мінфіну потрібно буде погасити близько 2,2 млрд. грн. зобов`язань України, а також назбирати грошей для фінансування дефіциту обіцяного на той час бюджету. А те, що держбюджет-2010 буде дефіцитний, не викликає сумнівів. Таким чином, Мінфін вже зараз привчає ринок до низької ставки прибутковості ОВДП, аби потім не йти на значні поступки. У цьому йому сприяють надлишок гривневої ліквідності банків в умовах відсутності кредитування і повернення на український ринок нерезидентів. Як результат, попит на ОВДП на цей момент перевищує пропозицію. Та варто пам`ятати: якщо прибутковість держоблігацій збити нижче за ефективну ставку, то охочі їх купити українські і зарубіжні інвестори можуть покинути ринок. І тоді продати наші цінні папери можна буде лише державним банкам, як це було в 2005-2007 роках.

Єврооблігації - час виходити з новим розміщенням

Аби картина була повнішою, розглянемо ситуацію з українськими єврооблігаціями на міжнародному фондовому ринку. Основне - у підйом нашої економіки почали вірити нерезиденти. Одним з найоб`єктивніших фактів, що демонструють, як зарубіжні інвестори оцінюють Україну, є рівень прибутковості вітчизняних облігацій. На цей момент для облігацій з терміном погашення в 2011 році вона складає 4,72%, а з терміном погашення в 2013 році - 6,5%. Рік тому, коли політичні і економічні баталії були у розпалі, прибутковість єврооблігацій–2011 була на рівні 49,55%, а єврооблігацій-2013 - 36,7%. У той час інвестори не вірили в Україну, очікували дефолту. Тому наші цінні папери продавали практично у збиток і головне для того, щоб позбавитися від ненадійного активу. Цією ситуацією скористалися фондові спекулянти, які ризикнули і купили їх. Завдяки цій операції, вони змогли заробити близько 100% прибутку в євро.

Тим часом, у другій половині 2009 років ситуація в Україні почала стабілізовуватися і ціни на наші активи сталі зростати, відповідно, знижуватися - прибутковість. На початку четвертого кварталу 2009 року вона була на рівні 10-11% річних. При такому розкладі почався перший тур президентських виборів. А ось після прийняття присяги новим Президентом прибутковість опустилася до 7,5-8,5% річних на тлі обнадійливого месседжа – ситуація нормалізується. Після формування уряду і підвищення суверенного рейтингу України міжнародним агентством S&P прибутковість наших єврооблігацій досягла фактично докризового рівня.

Поточна прибутковість українських єврооблігацій близька до турецького показника. Можливо, інвестори вважають дві країни «родичами» за показниками ризику. При цьому наші цінні папери відносно до російських мають вигляд більш ризиковий. Прибутковість єврооблігацій РФ з терміном погашення у 2018 році складає 4,65% річних. Українські єврооблігації істотно поступаються і панамським. Цінні папери Панами з терміном погашення у 2011 році продаються на світовому ринку з прибутковістю 0,85% річних. Висновок один – нам необхідно і надалі завойовувати довіру інвесторів, позбавлятися від «неякісного» іміджу.

Разом з тим, з урахуванням рівня прибутковості можна задуматися і про нове розміщення українських єврооблігацій, унаслідок чого вітчизняна економіка отримала б можливість замінити дороге внутрішнє запозичення дешевшим зарубіжним. Але для цього необхідні повноцінний держбюджет і відновлення співпраці з МВФ, останнє інвестори оцінюють як факт надійності держави. Окрім того, це посприяє підвищенню суверенних рейтингів України.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)