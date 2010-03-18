Трейдер: висхідний тренд на фондовому ринку відновився

Висхідний тренд на українському фондовому ринку в ході вчорашніх торгів відновився.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН трейдер инвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

Вона зазначила, що індекси знову виросли в середу після невеликої корекції напередодні. Позитивного сентимент українському ринку акцій додали оптимістичні новини з глобальних ринків: європейські індекси піднялися на 1-2% на новинах про збереження Standard & Poor`s рейтингів Греції, американські ж зросли на новинах про утримання базової процентної ставки ФРС на колишньому рівні. Також оптимізму учасникам ринку додали позитивні статистичні дані про зниження цін виробників США, що вийшли кращими від очікуваних.

За словами трейдера, попитом учора користувалися найбільш ліквідні папери. Активно торгувалися акції металургійних і коксохімічних підприємств. Лідером зростання стали папери Алчевського металургійного комбінату, які протягом дня піднімалися до 8% і закрилися, додавши 7,61%. На хороших обсягах торгів зросли папери Авдіївського коксохімічного заводу (+1,54%). Решта «блакитні фішки» піднялися в районі 1-2%. Попит також спостерігався в акціях банківського сектору.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 17 березня, підвищився на 1,51% - до 835,70 пункту. Загальний обсяг торгів склав 282 млн. 819 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,02% - до 2136,01 пункту. Загальний обсяг торгів склав 81 млн. 999,5 тис. грн.