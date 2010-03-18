Приватизація може принести у бюджет 10 млрд. грн.

Цього року від приватизації очікується одержати мінімум 10 млрд. грн.

Про це повідомив під час шостої щорічної інвестиційної конференції в Києві, організатором якої виступила компанія Dragon Capital, віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

За його словами, є цілий ряд привабливих об`єктів, приватизацію яких можна буде здійснити цього року.

С.Тігипко також відзначив, що вчора увечері представив трудовому колективу Фонду державного майна його нового керівника Володимира РЯБЧЕНКО.

«Укртелеком», «Луганськтепловоз»...

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГИПКО не виключає, що цього року буде проведена приватизація енергогенеруючих і енергорозподільних компаній, а також ВАТ «Укртелеком» і ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз».

Він також запевнив, що до приватизації даних об`єктів застосовуватимуться нові підходи, а сама процедура приватизації буде прозорою.

Згідно затвердженому наказом Фонду держмайна (№1272 від 11 серпня в 2009 р.) щомісячному пооб’єктному плану-графіку приватизації на III-IV квартали 2009 року, ФДМ планував в грудні 2009 року оголосити приватизаційний конкурс з продажу 67,790% державного пакету акцій ВАТ «Укртелеком».

19 серпня 2009 року в.о. голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО заявив, що фонд не планує в 2009 році продавати держпакет акцій «Укртелекому».

Своїм наказом від 5 січня 2010 року Фонд держмайна України затвердив щомісячний план-графік виставляння на продаж держпакетів акцій на 2010 рік. Відповідно до даного графіка, в березні цього року на приватизацію планується виставити 76%-й пакет акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого зв`язку (більше 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги мобільного зв`язку (майже 300 тис. абонентів), широкосмугового доступу в Інтернет (більше 600 тис. абонентів) і подібне.

Дохід компанії в 2008 році (з ПДВ) склав 7,89 млрд. грн., в 2007 році – 8,039 млрд. грн.

ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз» – найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів. Висока кваліфікація, багатий виробничий досвід луганських тепловозобудівників, технологічна оснащеність, власна експериментальна база, ділові контакти з провідними зарубіжними фірмами дозволяє в найкоротші терміни виконувати складні замовлення зі створення продукції залізничного транспорту та інших виробів.