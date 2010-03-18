Публічний випуск євробондів України відбудеться у травні-червні

Міністерство фінансів не виключає, що публічний випуск євробондів України може відбутися у травні-червні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра фінансів України Андрій КРАВЕЦЬ сьогодні на прес-конференції.

“Публічний випуск (євробондів – УНІАН) може відбутися в травні-червні – це оптимістичний прогноз термінів”, - сказав А.КРАВЕЦЬ.

За його словами, двома найважливішими передумовами виходу на зовнішній ринок є ухвалення реалістичного бюджету на поточний рік і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У Мінфіні також заявляють, що останнє покращення рейтингів України міжнародними рейтинговими агентствами є хорошою передумовою для формування прийнятної ціни на запозичення України.

Довідка УНІАН. На сьогодні прибутковість українських єврооблігацій досягла докризового рівня – порядку 7-8%. На думку експертів, це слушний момент для чергового розміщення.