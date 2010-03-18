Мінфін готується до публічного випуску євробондів

Міністерство фінансів не виключає, що публічний випуск євробондів України може відбутися у травні-червні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра фінансів України Андрій КРАВЕЦЬ сьогодні на прес-конференції.

“Публічний випуск (євробондів – УНІАН) може відбутися в травні-червні – це оптимістичний прогноз щодо термінів”, - сказав А.КРАВЕЦЬ.

За його словами, дві найважливіші передумови виходу на зовнішній ринок це прийняття реалістичного бюджету на поточний рік і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У Мінфіні також заявляють, що останнє покращення рейтингів України міжнародними рейтинговими агентствами є доброю передумовою для формування прийнятної ціни на позики України.

Довідка УНІАН. На сьогодні прибутковість українських єврооблігацій досягла докризового рівня – порядка 7-8%. На думку експертів, це добрий момент для чергового розміщення.