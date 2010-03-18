Експерт: на ринку єврооблігацій активності не спостерігалося

На українському ринку євробондів сьогодні активності не спостерігалося.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН керівник міжнародних продажів і трейдингу інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій СУПРАНОНОК.

За його інформацією, незначні торги проходили в суверенних паперах, тут було кілька продавців коротких випусків. Євробонди «Нафтогазу» активно продавалися, однак торги проходили на дуже маленьких обсягах. Також інтерес продавців проявлявся в паперах ПУМБу та банку «Фінанси і Кредит», однак до закриття ціни не змінилися. Муніципальні випуски Києва сьогодні закрилися зниженням на дуже незначних обсягах.

Як повідомив А.СУПРАНОНОК, російський ринок євробондів сьогодні демонстрував змішану динаміку. Кілька продавців було в суверенних випусках єврооблігацій. «Росія-30» закрилася зниженням на чверть пункту. У корпоративних випусках особливий інтерес спостерігався у новому випуску «Альфа банку», який продовжує показувати гарні результати на більш вузьких спредах. Традиційно добре торгувалися випуски «Газпрому» та ВТБ, до закриття ціни в цих паперах не змінилися.