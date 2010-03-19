Експерт: український фондовий ринок показав стійке зростання

Український фондовий ринок показував стійкі тенденції зростання протягом усього вчорашнього дня.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

У той же час, за його словами, на європейських майданчиках у четвер переважала змішана динаміка: зростання вранці та зниження в другій половині дня. Падіння євро чинило тиск на європейські індекси та на сировину після повідомлень, що Греція може звернутися за грошовою допомогою до МВФ.

Як зазначив стратег, індекс ПФТС учора виріс на 2,7%, закрившись на позначці 858 пунктів. Індекс УБ піднявся на 2,4% до 2187 пунктів - нового історичного максимуму. Обсяг торгів на УБ склав 92 млн. грн. Лідером зростання стали акції «Укртелекому», які злетіли на 15,4% на чутках про майбутню приватизацію. Акції енергогенераторів вийшли в лідери зростання, додавши більше 2%. По акціях "Азовсталі" й Алчевського меткомбінату, що знизилися на 0,59% і 0,64% відповідно, спостерігалася фіксація прибутків.