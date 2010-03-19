Трейдер: український ринок акцій сприйняв зовнішній оптимізм

Український ринок акцій з оптимізмом сприйняв настрої, що переважають на даний час на міжнародних біржах.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її інформацією, сьогодні станом на 12:00 індекс УБ піднявся на 0,55%, а індекс ПФТС додав 0,45%. Зростання відзначається практично у всіх ліквідних паперах. Лідерами торгів залишаються металурги: Єнакіївський метзавод (+5,20%) і «Азовсталь» (+1,25%). Продолжив рости «Укртелеком» (+1,38%), відіграючи вчорашню заяву віце-прем`єра Сергія ТІГІПКА про плани приватизації підприємства в поточному році.

Як вважає трейдер, на українському фондовому ринку сьогодні переважають помірно оптимістичні настрої, підігріті позитивним новинним фоном із зовнішніх ринків. Індекси європейських майданчиків у п`ятницю демонструють упевнену позитивну динаміку на новинах про вихід оптимістичних статданих про індекс цін виробників у Німеччині. Обнадіюють учасників ринку й новини з американських майданчиків: кількість заявок на допомогу з безробіття зменшилося, тоді як виробничі показники демонструють зростання.