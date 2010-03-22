Найліквідніші акції РФ дешевшають

Російський фондовий ринок почав торги зниженням найбільш ліквідних паперів в межах 1,2 відсотка, продовжуючи корекцію кінця минулого тижня, повідомляє Рейтер.

До 10.39 МСК індекс РТС знизився на 0,70 відсотка до 1.533,93 пункту, індекс ММВБ опустився на 0,64 відсотка до 1.412,03 пункту.

Лідери зростання п'ятниці, акції Сургутнафтогазу при відкритті ринку додали ще 0,7 відсотка, тимчасово зберігши лідерство в секторі. Вага ADR Сургута в індексі FTSE Global Equity в п'ятницю була збільшена.

Проти ринку йдуть регіональні телекоми, що подорожчали в середньому на 0,3 відсотка.