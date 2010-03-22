Експерт: українські індекси сьогодні стійко тримали свої позиції

Українські фондові індекси під час сьогоднішніх торгів стійко тримали свої позиції.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

При цьому, за його словами, «через продовження зниження євро на тлі невизначеної ситуації з Грецією європейські індекси, нафту і промислові метали пішли в глибокі мінуси». Відразу після сьогоднішнього відкриття стало очевидно, що банківський сектор стане лідером дня. Після хвилі розпродажів на відкритті інші акції також змогли вирости за підсумками торгів.

Стратег повідомив, що сьогодні активність в цілому була вищою, ніж у п`ятницю. Лідерами торгів стали акції «Укрсоцбанку» (+14,8%), «Райффайзен банку Аваль» (7%) і банку «Форум» (+5,6%). Під тиском негативної зовнішньої кон`юнктури зазнав втрат промисловий сектор. Так, Ясинівський КХЗ упав на 1,4%, Алчевський меткомбінат - на 0,6%, Азовсталь - на 0,5%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 22 березня, підвищився на 1,73% - до 879,96 пункту. Загальний обсяг торгів склав 231 млн. 958 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 1,61% - до 2247,72 пункту. Загальний обсяг торгів склав 77 млн. 491,6 тис. грн.