Рекордні торги на Варшавському фондовому ринку перевіряють

Польська комісія фінансового контролю (KNF) перевіряє можливість спекуляцій на Варшавському фондовому ринку минулої п'ятниці, коли об'єм торгів поставив новий історичний рекорд, перевищивши 1,5 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, за даними RMF FM, комісія вирішила почати розслідування через різке зростання головного індексу біржі у другій половині дня п'ятниці, і його подальшого різкого зниження.

В останню годину торгів WIG20 піднявся на 1,7%, а торги вмить виросли до 4,4 млрд. злотих, що на 250 млн. злотих більше від попереднього історичного рекорду, зафіксованого в грудні 2007 року.

За даними аналітиків, більшість інвестиційних фондів мали більше довгих, ніж коротких позицій і були зацікавлені у вищому курсі головного індексу, за яким розраховують термінові контракти.

"Видно, навіть занадто чітко, як сильно великим інвесторам був потрібен розрахунок по контрактах за максимально високими цінами", - зазначив експерт Open Finance Еміль ШВЕДА.

Аналітик звернув увагу на те, що на останньому фіксингу, коли не було вже необхідності тягнути ціни вгору, WIG20 впав на 50 пунктів.

Як повідомляв УНІАН, в останній день торгів минулого тижня об'єми торгів на Варшавському фондовому ринку склали 1,550 млрд. дол., що у понад 3 рази перевищує середні показники торгів на Варшавському фондовому ринку.