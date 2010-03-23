Янукович скасував указ про приватизацію двох держпідприємств

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом №402/2010 скасував указ Президента України від 11 вересня 2007 року №847 «Про деякі питання забезпечення реалізації прав громадян на приватизацію об’єктів державної власності».

Документ разміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначають, цей указ вступає в силу з дня його опублікування.

Указом №847 Президент доручав Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами вирішити питання про передачу майнових комплексів Державного підприємства "Чайка" (м.Київ, вулиця Гарматна, 38) та Державного підприємства «Дібровський кінний завод №62» (Полтавська обл., Миргородський район, село Петрівці) в керування Міністерства аграрної политики України для подальшої їх приватизації у встановленому законом порядку.