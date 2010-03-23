Трейдер: на українському ринку акцій оптимістичні настрої

На українському ринку акцій із початку сьогоднішніх торгів простежуються оптимістичні настрої.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

На її думку, позитиву учасникам торгів додали новини із західних майданчиків. Американські ринки закрилися напередодні в зеленій зоні, також продовжили впевнене зростання азіатські ринки. Стримане зростання демонструють і європейські майданчики, які піднялися на обнадійливих новинах про зростання довіри до економіки Франції та в очікуванні оприлюднення змін індексу споживчих цін у Великобританії. З важливої статистики сьогодні в другій половині дня очікується вихід даних про вторинний ринок житла в США.

Як повідомила трейдер, на українському ринку акцій сьогодні спостерігається позитивна динаміка. Станом на 12:00 індекс ПФТС додав 3,42%, а індекс УБ піднявся на 4,86%. Усі папери індексного кошика торгуються в зеленій зоні: в середньому зростання склало 2-4%. Лідерами торгів залишаються акції банківського сектору. «Райффайзен банк Аваль» зріс на 6,85%, «Укрсоцбанк» - на 12,33%.