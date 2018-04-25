Неочікуваний поворот в історії з Грецією примусив інвесторів замислитися

Проблеми з державними фінансами Греції та пов’язане з цим падіння євро мають останнім часом визначний вплив на рух світових фондових ринків. В останні дні відповідні події зробили новий оберт. Та характерно, що український ринок цінних паперів і надалі живиться позитивними очікуваннями щодо нової влади в країні і майже не сприймає зовнішнього негативу. Як наслідок, минулий тиждень знову став вдалим для вітчизняних акцій, які демонстрували добрий ріст, щоправда, з деяким ухилом до корекції.

У понеділок, 15 березня, раллі на українському ринку акцій продовжувалися, не дивлячись на погіршення зовнішньої коньюнктури, зазначила трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова. За її словами, у п’ятницю, 12 березня, американські фондові майданчики закрилися різнонаправлено, хоча на початку торгів спостерігали ріст на тлі сприятливих даних про роздрібні продажі у лютому, але потім отримали неочікувано низькиий показник індекса споживчої довіри у США. Ймовірно, це і визначило деякий спад активності гравців українського ринку цінних паперів у понеділок, вважає трейдер. При цьому обсяг торгів усе ж знаходився біля рівня історичного максимуму. Особистий інтерес інвесторів зберігся у паперах фундаментально сильних галузей, таких як металургія та дотичні до неї галузі.Стійкий попит на ці акції пояснюють регулярними новинами пропоетапний ріст цін на металопродукцію та кокс. Це у свою чергу, певно, пов’zзано з ростом цін на сировину, що був на початку року. Це і примусило виробників вирівнювати ціну на свою продукцію, піднявши її в середньому на 30-40 доларів практично по усій лінійці. Трейдер нагадала, що результати перших двох місяців діяльності металургійних підприємств, озвучені «Металвуглепромом», були не дуже вдалими, що свідчить про те. Що криза ще не минула. Тим не менше, підкреслила І.Барабанова, ця галузь все ж залишається фундаментально сильною в Україні.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 15 березня, зріс на 2,48% – до 839,68 пункта. Загальний обсяг торгів склав 70 млн. 28,5 тис. грн. Індекс Української біржі зріс на 0,52% – до 2132,65 пункта. Загальний обсяг торгів склав 107 млн. 48,8 тис. грн.

За повідомленням «Рейтер», у вівторок, 16 березня, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s підтвердило рейтинги Греції, виключивши їх зі списку на перегляд з можливістю зниження, зіславшись на програму грецького уряду про скорочення дефіциту бюджету. Тим не менше, S&P нагадало, що прогноз залишається негативним. Це означає, що зниження рейтингу у довгостроковій перспективі усе ще можливо.

Заява рейтингового агентства співпала з настроями інвесторів, які, з одного боку, очікують на підтримку Греції з боку Євросоюзу, а з іншого – розуміють, що швидке вирішення проблем країни не можливе.

У вівторок український ринок цінних паперів продемонстрував першу серйозну корекцію після чотиритижневого ралі. Як наголосив старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій Нестерук, в середині дня найбільш ліквідні папери просіли на 2-4%. «Зараз ми можемо спостерігати унікальну ситуацію для українського ринку акцій, коли локальні майданчики йдуть у протифазі зі світовими біржами», - вважає аналітик. Українські індекси за останні кілька днів росли при падінні європейських ринків, але у вівторок, не дивлячись на впевнений ріст в Європі та США, відбулася корекція. Гравці фіксували прибуток по тих паперах, які більше від інших росли під час ралі.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 16 березня, знизився на 1,96% – до 823,25 пункта. Загальний обсяг торгів склав 214 млн. 104 тис. грн. Індекс Української біржі упав на 0,86% – до 2114,34 пункта. Загальний обсяг торгів склав 97 млн. 24,8 тис. грн.

Проте корекція виявилася недовгою, і уже у середу, 17 березня, ралі на ринку акцій відновилося. За словами І.Барабанової, динаміка торгів знов корелювалася з ситуацією на західних ринках. На новинах про заяви Standard & Poor`s щодо збереження рейтингів Греції провідні європейські індекси піднялися на 1-2%. На американских біржах вийшов блок статистичних очікуваних даних, а також звістки про збереження базової процентної ставки ФРС США, що також додало ринкові позитиву.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 17 березня, зріс на 1,51% – до 835,70 пункта. Загальний обсяг торгів склав 282 млн. 819 тис. грн. Індекс Української біржі зріс на 1,02% – до 2136,01 пункта. Загальний обсяг торгів склав 81 млн. 999,5 тис. грн.

У середині тижня стало зрозуміло, що термінової допомоги для Греції не буде. Таку точку зору висловила канцлер ФРН Ангела Меркель. Це справило негативний тиск на світові біржі.

У четвер, 18 березня, український ринок акцій відкрився незначним зниженням на тлі погіршення зовнішньої коньюнктури. За інформацією І.Барабанової, після відкриття торгів практично усі папери індексного кошика були в червоній зоні, але до 12:00 українські акції торгувались зі змішаною динамікою. Найбільшим було падіння паперів – лідерів росту середи, тобто підприємств коксохімічної та металургійної галузей. Трейдер зазначила, що європейські ринки відкрили торгову сесію у четвер зниженням на передбаченні щодо успішного вирішення ситуації з борговим навантаженням Греції. Заяви Ангели Меркель додали негативного сантимента ринкам.

У свою чергу стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин повідомив, що на європейських майданчиках у четвер переважала змішана динаміка: ріст зранку та зниження у другій половині дня. Євро, падаючи, чинило тиск на європейські індекси і на сировину після повідомлення, що Греція може звернутися по грошову допомогу до МВФ.

Індекс ПФТС у четвер, 18 березня, зріс на 2,7% - до 858 пунктів. Індекс УБ піднявся на 2,4% – до 2187 пунктів, що стало новим історичним максимумом.

У п’ятницю, 19 березня, ріст українських майданчиків продовжився. Теи не менш, він стримувався невизначеними настроями та посиленням песимізму на світових ринках. Індекс ПФТС цього дня підвищився на 0,8% - до 864 пунктів. Індекс УБ при цьому встановив новий історичний рекорд. За повідомленням прес-служби Української біржі, за підсумками торгів 19 березня індекс українських акцій (UХ) досяг рівня 2212,09 пункта, підвищившись за день на 1,14%. У ході торгів значення індекса досягало 2224,87 пункта. За день участники уклали 2459 угод, а об’єм торгів цінними паперами склав 65 млн. 762 тис. 102 грн.

Як підкреслила економіст відділу інвестиційного консалтингу компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик, українські фондові індекси останні два тижні росли значно сильніше від закордонних, над якими також нависла загроза корекції. На її думку, «невирішена ситуація з грецькими боргами стала проблемою усього Євросоюзу та примусила говорити про розкол в ЄС». Подальше посилення грошово-кредитної політики Китаю, який сьогодні є каталізатором відновлення світової економіки, стає все реальнішим в умовах високого інфляційного тиску. У разі глибокої корекції на світових фондових біржах, український ринок очікує значно болючіша просадка, зокрема це стосується паперів, що їх активно розігрівали останнім часом без видимих на те фундаментальних причин - «Укртелекому, «Стірола», енергетиків.

За словами Я.Лаврик, за відсутності вадливих та значущих статистичних даних та новин позиції «ведмедів» укріпилися, що виражалося різнонаправленим рухом котирувань українських паперів. Свою роль також зіграв фактор п’ятниці, гравці фіксували тижневий прибуток. Після того, як усі ідеї на ринку відіграли, ріст підтримував притік спекулятивних ресурсів на ринок. Увесь тиждень спостерігали зниження обсягів торгів, що показує послаблення позицій покупців.

К.Литвин зазначив, що на світових фондових біржах у п’ятницю, 19 березня, сформувалася негативна динаміка під тиском знижених цін на нафту, золото та промислові матеріали на тлі стрімкого падіння євро. За його словами, «під кінець тижня стало зрозуміло, що країни ЄС не будуть охоче надавати фінансову допомогу Греції через відсутність підтримки цього питання Німеччиною, котра і повинна була виділити найбільше коштів». Німеччина натякнула Греції, що та повинна брати екстренні кредити не у ЄС, а у МВФ.

Як наголошує стратег, невизначеність, яка знову виникла навколо фінансування 20 млрд. євро виплат боргу Греції, хвилює інвесторів. Які продають євро. Ріст американського долара щодо євро негативно впливає на ризикові активи, такі як акції, сировина, золото. Євро упало з 1,38 дол./євро у середу до 1,35 у п’ятницю. Тим не менш, коли курс падав до 1,35 дол./євро востаннє, нафта коштувала дешевше 80 доларів, а S&P 500 був нижче 1150 пунктів. Це говорить про стійкість як нафти, так і акцій до негативного розвтку подій у єврозоні. З технічної сторони, негативним фактором є низький обсяг торгів на американських майданчиках на тлі нещодавного росту індексів. Об’єми, що падають, у ринках, які ростуть, часто вказують на виснаження моменту росту та передують корекції.

Український фондовий ринок продовжує шукати натхнення на політичній арені. Внаслідок цього вітчизняні індекси доволі довго демонструють ріст навіть на тлі зовнішнього негативу. Однак, політичні події не зможуть довго підтримувати ринок акцій, бо ж інвесторам скоро знадобиться більш чітка економічна «конкретика» з боку влади. Для натхнення ринку ближчим часом будуть потрібні уже хоч якісь позитивні результати роботи Призидента, Кабміну та нової коаліції. Поки що, до речі, у парламентській більшості більше суперечностей, ніж єдності, необхідної для прийняття важливих законів. Хоча при цьому варто розуміти, що минуло ще занадто мало часу, щоб робити висновки. Нова влада обіцяє реформи – інвестори чекають…

Олег Коберник (УНІАН)