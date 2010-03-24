Експерт: український ринок акцій слабо реагує на зовнішні фактори

Протягом останнього місяця український ринок акцій слабо реагує на зовнішні фактори й живе своїм оптимістичним життям.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, у вівторок, 24 березня, зовнішній фон для українського фондового ринку був у цілому нейтральним. Торги в Європі проходили в бічному напрямку без істотних змін. При цьому вітчизняний ринок цінних бамагу знову показав феноменальний ріст.

Стратег зазначив, що банки у вівторок продовжили різке зростання останніх трьох днів. Так, «Укрсоцбанк» підвищився на 10,7%, «Райффайзен банк Аваль» - на 8,2%. Всі блакитні фішки закрилися істотним зростанням котирувань, серед основних локомотивів якого були також акції «Укрнафти» (+10,7%) і «Центренерго» (+10%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 23 березня, підвищився на 5,41% - до 927,52 пункту. Загальний обсяг торгів склав 300 млн. 437 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 5,72% - до 2376,39 пункту. Загальний обсяг торгів склав 103 млн. 653 тис. грн.