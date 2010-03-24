Головою ДКЦПФР призначено Тевелева

Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку призначено Дмитра ТЕВЕЛЕВА, повідомило УНІАН джерело в комісії.

За інформацією джерела, сьогодні о 14:00 чекали представлення нового керівника ДКЦПФР трудовому колективові комісії.

Довідка УНІАН. ТЕВЕЛЕВ Дмитро Михайлович, місце колишньої роботи - топ-менеджер "Донбасівської паливно-енергетичної компанії" (ДТЭК), що входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), член, виконавчий директор правління ВАТ "Дніпроенерго".

Народився у 1959 році в м. Донецьк. Починав свою трудову кар'єру учнем токаря-механіка, потім лаборант кафедри фізичного виховання, учитель історії, директор школи, заступник директора приватного підприємства ПФ "Доненергосервіс", директор, заступник директора, завідуючий сектором консалтингових послуг, заступник директора з правової роботи, директор, виконавчий директор ВАТ "Дніпроенерго".