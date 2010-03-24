«VAB Банк» реструктуризує випуск єврооблігацій на 125 млн. доларів

"VAB Банк" дістав згоду інвесторів на реструктуризацію випуску єврооблігацій об'ємом 125 млн. дол., термін погашення яких настає у червні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в банку з посиланням на заступника голови правління банку Лукаса ТУРСУ.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийняте на зборах утримувачів єврооблігацій 22 березня 2010 року.

"Умови, запропоновані банком, відповідали очікуванням інвесторів і тому утримувачі облігацій повністю підтримали нашу пропозицію. Метою цього заходу є збереження високого рівня ліквідності банку, а також поліпшення структури зобов'язань банку по термінах погашення", - сказав Л.ТУРСА.

Він також зазначив, що у банку немає значних виплат за міжнародними запозиченнями, термін погашення яких настає до середини 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, "VAB Банк" у рамках реструктуризації запропонував кредиторам продовжити термін обороту єврооблігацій на чотири роки, підвищити купонну ставку з 10,125% до 10,5%, а також перехід від піврічних до квартальних купонних виплат. Інвестори, які погодилися із запропонованими умовами, отримають 10% грошової суми боргу в день погашення - 14 червня 2010 року.

"VAB Банк" у травні 2007 року розмістив трирічні єврооблігації на суму 125 млн. дол. з погашенням в червні 2010 року і купоном 10,125% річних.

Довідка УНІАН. Всеукраїнський акціонерний банк ("VAB Банк") на фінансовому ринку України працює з 1992 року. З жовтня 2006 року входить до універсальної фінансової групи VAB Group.

На 1 січня 2010 року активи банку складали 7 млрд. 258 млн. 175 тис. грн., зобов'язання - 6 млрд. 585 млн. 984 тис. грн., власний капітал - 672 млн. 190 тис. грн., статутний капітал - 542 млн. 638 тис. грн.

За підсумками 2009 року чистий збиток "VAB Банку" склав 381,738 млн. грн.

Найбільшими акціонерами банку на 1 січня 2010 року були TBIF Financial Services N.V. (Нідерланди) - 63,01%, ТОВ "Бауман-Трейд" (Київ) - 20,71%, Сергій МАКСИМОВ - 14,46%.