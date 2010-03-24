Мінфін продав ОВДП на 1,041 млрд. грн.

Міністерство фінансів України на останньому аукціоні у вівторок, 23 березня, залучило 1,041 млрд. грн. за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, від розміщення облігацій з терміном погашення 15 вересня 2010 року до бюджету вдалося залучити 189,980 млн. грн. під 11% річних, з терміном погашення 17 листопада 2010 року – 844,738 млн. грн. під 12,72%, з терміном погашення 21 березня 2012 року – 1 млн. грн. під 13%, з терміном погашення 26 вересня 2012 року – 5,493 млн. грн. під 12% річних.

Всі облігації мають номінал 1 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня ц.р. Мінфін залучив 2,66 млрд. грн. за рахунок розміщення ОВДП. Всі облігації було продано з рекордно низькою з початку кризи доходністю – 11%. Порівняно з попереднім аукціоном ставки впали на 5-6,3%.

За січень-лютий 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених для докапіталізації) на загальну суму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

Упродовж 2009 року Мінфін України розмістив ОВДП на загальну суму 74,533 млрд. грн.