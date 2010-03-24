ФДМУ зняв із продажу блокуючі пакети акцій обленерго

Фонд держмайна України зняв з продажу блокуючі пакети акцій обленерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам виконуючий обов`язки голови ФДМУ Володимир РЯБЧЕНКО.

Він зазначив, час для продажу блокуючих держпакетів обленерго «упущено, їх контрольні пакети вже сформовані в одних руках».

За словами В.РЯБЧЕНКА, в умовах, що склалися, коли відсутній конфлікт інтересів акціонерів обленерго, їх продаж буде безрезультатним.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна неодноразово виставляв на біржові торги блокуючі пакети акцій “Суми-”, “Прикарпаття-”, і “Полтаваобленерго”, проте торги постійно відміняються через відсутність заявок від потенційних покупців.