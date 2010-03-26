Експерти: ринок євробондів відчув наплив активності

Український ринок євробондів у четвер, 25 березня, відчував наплив активності.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

В огляді сказано, що вчора спостерігалася чергова хвиля попиту на державні облігації, крива прибутковості в цілому перемістилася вниз, зафіксувавши ціну на 0,375-0,5 пункту нижче. «Нафтогаз» не користувався попитом, із облігаціями цього емітента було укладено лише кілька угод, і ціна практично не змінилася.

За інформацією аналітиків, найбільшим попитом серед корпоративних облігацій у четвер користувалися Миронівський хлібопродукт і «Азовсталь», котирування яких підвищилися приблизно на один пункт. Серед облігацій банків невеликим попитом користувалися папери «Укрексімбанку» і «ПриватБанку», що супроводжувалося зростанням цін купівлі і звуженням спредів.