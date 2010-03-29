Fitch підвищило рейтинг Харкова до «Стабільного»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило з «Негативного» на «Стабільний» прогноз за довгостроковими рейтингами м. Харків в іноземній і національній валюті і підтвердило ці рейтинги на рівні «B-», короткостроковий рейтинг – на рівні «B» і національний довгостроковий рейтинг – на рівні «AA-(ukr)». Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, вказаній рейтинговій дії передував проведений агентством перегляд прогнозу на «Стабільний» за довгостроковими рейтингами дефолту емітента України в іноземній і національній валюті і підтвердженням цих рейтингів на рівні «B-».

Також указується, що рейтинги Харкова відображають хороше фінансове управління, адекватне виконання бюджету в 2009 р. і очікування прийнятних показників виконання бюджету в 2010 р., а також враховують достатню ліквідність і те, що у міста як і раніше був відсутній прямий борг в 2009 році і 1 кварталі 2010 року.