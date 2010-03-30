НБУ збільшив у своєму портфелі ОВДП на 2,2 млрд. грн.

Минулого тижня (з 22 по 29 березня) Національний банк України (НБУ) збільшив у своєму портфелі обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,242 млрд. грн. – до 71,858 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

У свою чергу, комерційні банки скоротили портфель паперів українського уряду на 1,3 млрд. грн., інші утримувачі – на 0,559 млрд. грн.

При цьому, нерезиденти збільшили обсяг наявних у їхній власності ОВДП на 0,5 млрд. грн. – до 2,318 млрд. грн.

Всього, за даними Нацбанку, в обігу на вторинному ринку перебуває ОВДП на загальну суму 99,777 млрд. грн.

Як повідомлялося, за січень-лютий 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених для докапіталізації) на загальну суму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

Впродовж 2009 року Мінфін України розмістив ОВДП на загальну суму 74,533 млрд. грн.