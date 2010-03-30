Експерт: у понеділок український фондовий ринок виріс

У понеділок український фондовий ринок виріс після падіння попередніх 4-х сесій.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, біржі в Україні вчора росли на паралельних курсах з російськими індексами, які показали впевнений підйом протягом дня після виходу райдужної макростатистики в Європі.

Як зазначив стратег, індекс УБ в понеділок підріс на 1,1% до 2330 пунктів, індекс ПФТС виріс на 1,7% до 922 пунктів. Обсяг торгів на УБ склав 53 млн. грн., що є низьким показником. Підвищеним попитом користувалися акції «Укрнафти» (+3,5%), а також «Луганськтепловозу» (+4,7%). У мінусі закрилися акції «Мотор Січі» (-0,4%), Алчевського меткомбінату (-0,8%) і «Стиролу» (-0,4%).