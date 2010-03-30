Трейдер: український фондовий ринок торгується в червоній зоні

Сьогодні український фондовий ринок торгується в червоній зоні.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її інформацією, незважаючи на позитивний новинний фон зі світових бірж, індекс ПФТС станом на 12:00 опустився на 0,16%, а індекс УБ знизився на 0,13%. У середньому падіння склало близько 1%. Папери продовжують корекцію після тривалого ралі, яке спостерігалося на українських майданчиках. Найбільше зниження показали акції банківського сектору: «Укрсоцбанк» (-1,07%), «Райффайзен банк Аваль» (-0,34%).

Як зазначила трейдер, європейські ринки сьогодні демонструють позитивну динаміку, що була підігріта виходом обнадійливих даних по зростанню ВВП Великобританії і Франції, котрі збіглися з прогнозами аналітиків, а також в очікуванні вирішення ситуації з борговим навантаженням Греції.