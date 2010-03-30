Американські фондові індекси ростуть

Ф'ючерси на американські фондові індекси підвищуються на торгах у вівторок в очікуванні звіту про рівень довіри споживачів до економіки США в березні, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на Bloomberg.

На торгах у вівторок ф'ючерс на індекс DJIA підвищився на 0,2% - до 10846 пунктів. Ф'ючерс на індекс широкого ринку S&P 500 набрав 0,2% і піднявся до 1171,10 пункту. Ф'ючерс на індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - 100 збільшився на 0,2% - до 1964 пунктів. "Основні економічні дані були відносно позитивними останнім часом, що посилює тренд (відновлення економіки - ред.), - заявив агентству Bloomberg голова відділу аналізу ринку акцій LGT Capital Management Манфред Хофер (Manfred Hofer) .- Сьогодні є важливими дані про ринок житла і довіру споживачів. Довіра споживачів є визначальним моментом у США".

Позитивній динаміці ф'ючерсів сприяє оптимізм інвесторів, пов'язаний з перспективами відновлення найбільшої у світі економіки. Ще одним підтвердженням цьому може стати звіт дослідницької організації Conference Board про індекс довіри споживачів до економіки США за березень. Аналітики, опитані інформаційно-аналітичним інтернет-порталом dailyFX.com, прогнозують збільшення індикатора до 50 пунктів з 46 пунктів у лютому.

Проте, хоча показник може продемонструвати зростання, аналітики вважають, що про стійке відновлення економіки можна говорити при перевищенні відмітки у 50 пунктів. Додав упевненості інвесторам і виступ міністра фінансів США Тімоті Гайтнера, який заявив напередодні, що працедавці можуть незабаром узятися до створення нових робочих місць. "Економіка стає сильнішою, - заявив Гайтнер в інтерв'ю телеканалу CNBC. - Ймовірно ми нарешті знаходимося на порозі стійкого періоду створення нових робочих місць". DJIA (Dow Jones Industrial Average, промисловий індекс Доу-джонса) - середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - індекс цін акцій 500 найбільших компаній щодо ринкової капіталізації . NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизована система котирування Національної асоціації фондових дилерів) - індекс високотехнологічних компаній. Він розраховується на підставі котирувань звичайних акцій усіх компаній (резидентів США і іноземних), що ними торгують у позабіржовій системі NASDAQ, зважених за ринковою капіталізацією.