«Луганськтепловоз» знову виставлено на продаж

Фонд державного майна України оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакета акцій ОАО «Луганськтепловоз» у розмірі 76,001% статутного капіталу.

Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» (номер від 31 березня ц.р.).

Стартова ціна виставленого на продаж держпакета «Луганськтепловоза» становить 400 млн. грн.

Відповідно до конкурсних умов, до участі в конкурсі можуть бути допущені компанії, що здійснюють не менш як три роки діяльність з виробництва локомотивів, потягів або комплектуючі до них, або не менш як рік здійснюють контроль над підприємствами, які займаються зазначеною діяльністю.

Конкурс з продажу «Луганськтепловозу» відбудеться 15 червня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна України 19 липня 2006 року оголосив конкурс з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав що «Управляючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить в російський "Трансмашхолдинг"), переможцем конкурсу: пакет був проданий за 292,505 млн. грн. за стартової ціни 292 млн. грн. Покупець був внесений до реєстру власників «Луганськтепловоза» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку УК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня.

Згідно із затвердженим наказом Фонду держмайна від 5 січня цього року щомісячному пооб’єктному плану-графіку виставляння на продаж держпакетів акцій на 2010 рік, Фонд планував оголосити конкурс з елементами аукціону з продажу поверненого в державну власність 76% пакета акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" у березні.