«Нафтогаз» виплатив понад 75 млн. дол. відсотків за єврооблігаціями

НАК «Нафтогаз України» здійснила першу виплату купонного платежу на суму понад 75 млн. дол. за єврооблігаціями з погашенням у кінці вересня 2014 року, випущеними восени 2009 року в рамках реструктуризації зовнішнього боргу.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

За словами співрозмовника агентства, виплату здійснено у встановлений термін і в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2009 року НАК «Нафтогаз України» завершила комплексну реструктуризацію зовнішнього боргу шляхом формального обміну єврооблігацій та інших зобов`язань на нові єврооблігації на загальну суму 1 млрд. 595,017 млн. дол. із погашенням 30 вересня 2014 року під 9,5% річних. Купон за ними виплачується раз на півроку - 30 березня і 30 вересня.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.