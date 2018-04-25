Фондовий ринок перегрівся

Український фондовий ринок протягом тривалого часу демонструє значне зростання. Причому подорожчання вітчизняних акцій відбувається навіть незважаючи на негативні події в Європі, пов`язані з державним боргом Греції і, як наслідок, здешевленням євро. Більшість аналітиків пов`язують феноменальне зростання українського ринку цінних паперів з надіями на політичну і економічну стабілізацію в країні. Проте, підвищення вітчизняних індексів так і не було підкріплене фундаментальними економічними чинниками, що змусило аналітиків говорити про корекцію, котра наближається. Експерти вже давно заявляють, що українські акції значно перегріті, проте ринок уперто продовжує показувати зростання.

У понеділок, 22 березня, український фондовий ринок знову виріс, незважаючи на невизначену ситуацію на зовнішніх майданчиках. Індекс ПФТС цього дня підвищився на 1,73% - до 879,96 пункту. Загальний об`єм торгів склав 231 млн. 958 тис. грн. Індекс Української біржі піднявся на 1,61% - до 2247,72 пункту. Загальний об`єм торгів склав 77 млн. 491,6 тис. грн.

При цьому, зазначив стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин, на американських і європейських фондових ринках 22 березня переважала змішана динаміка. За його словами, у понеділок відбувалося падіння котирувань до відкриття американських торгів і зростання - потім. У Європі стрімке падіння євро через невизначеності навколо Греції привело до пониження індексів, а також до падіння цін на нафту і промислові метали. Європейські індекси втратили 1% в середині дня під тиском негативної динаміки на сировину.

Як повідомив стратег, у США зростання в понеділок почалося відразу після відкриття ринків на тлі ухвалення законопроекту про універсальне медичне покриття. Американські фондові біржі у підсумку стали каталізатором зростання на європейських майданчиках, а також на ринку нафти. Європейські індекси і нафта відіграли втрати першої половини дня. За підсумками торгів 22 березня індекс DJIA підріс на 0,4% - до 10785 пунктів, а індекс S&P 500 - на 0,5%, до 1165 пунктів. Європейські біржі закрилися без змін: DAX - на рівні 5987 пунктів, DJ Stoxx 600 - 260 пунктів.

У вівторок, 23 березня, вітчизняні майданчики знову виросли, причому дуже значно, що дало привід аналітикам упевненіше говорити про переоцінення акцій. Старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій Нестерук вважає, що на українському фондовому ринку з`явилися ознаки перегрівання. Ціна українських акцій в гривневому вираженні вже досягла рівня кінця літа 2007 року, а в доларовому вираженні - початку 2007 року, при тому що ВВП України знаходиться на рівні 2005 року. Проте, ралі на вітчизняному фондовому ринку у вівторок поновилося, підкреслив аналітик.

У свою чергу, К. Литвин звернув увагу, що "в останній місяць український ринок акцій слабко реагує на зовнішні чинники і живе своїм оптимістичним життям". У вівторок зовнішній фон для українського фондового ринку був в цілому нейтральним. Торги в Європі проходили в бічному напрямку без істотних змін. При цьому вітчизняний ринок цінних паперів знову показав феноменальний підйом. Продовжили різке зростання банки. "Укрсоцбанк" підвищився на 10,7%, "Райффайзен банк Аваль" - на 8,2%. Усі блакитні фішки закрилися істотним зростанням котирувань, серед основних локомотивів якого були також акції "Укрнафти" (+10,7%) та "Центренерго" (+10%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 23 березня, підвищився на 5,41% - до 927,52 пункту. Загальний об`єм торгів склав 300 млн. 437 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 5,72% - до 2376,39 пункту. Загальний об`єм торгів склав 103 млн. 653 тис. грн.

Середа, 24 березня, стала переломним днем для українського ринку цінних паперів. Вітчизняні індекси нарешті почали коригуватися, чому сприяла негативна зовнішня кон`юнктура.

Як повідомив К. Литвин, європейські фондові ринки в середу знаходилися під тиском євро, яке падає, і цін, що знижуються, на сировину після пониження кредитного рейтингу Португалії до AA - агентством Fitch і повідомлень, що Греції доведеться звертатися до МВФ по допомогу. Падіння євро до 1,33 дол./євро привело до зниження цін на нафту, промислові і дорогоцінні метали. Негативний зовнішній фон зупинив бурхливе зростання на українському фондовому ринку. Фондові біржі США цього дня також закрилися зниженням котирувань.

Як наслідок, українські майданчики в середу, 24 березня, розвернулися у напрямку зниження і показали змішану динаміку. Індекс ПФТС виріс на 0,05% - до 928,02 пункту. При цьому індекс Української біржі впав на 0,34% - до 2368 пунктів. За словами А. Нестерука, вітчизняний ринок почав коригуватися після масштабного і багато у чому необгрунтованого ралі на початку тижня. При цьому до середини сесії 24 березня падіння індексу УБ досягало навіть 2%.

У четвер, 25 березня українські акції остаточно повернули у бік корекції і продемонстрував вже значніше падіння. Як зауважили аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital, інвестори в четвер прагнули зафіксувати прибуток після "приголомшливого" зростання останніх місяців. Негативні настрої посилилиі новини з-за кордону.

К. Литвин нагадав, що країни ЄС у четвер домовилися надати допомогу Греції у співпраці з МВФ, відповідно до плану, який запропонувала Німеччина і підтримала Франція. Кредити нададуть під ринковий відсоток і у тому разі, якщо Греції не вдасться зібрати потрібний капітал на відкритому ринку. Песимізму ринкам додало і висловлювання глави ЄЦБ Жана-Клода Тріше про те, що залучення МВФ до рішення проблем Греції це погана ідея.

Індекс ПФТС за підсумками торгів в четвер 25 березня, знизився на 1,55% - до 927,94 пункту. Загальний об`єм торгів склав 191 млн. 417 тис. грн. Індекс Української біржі впав на 1,78% - до 2326,33 пункту. Загальний об`єм торгів склав 99 млн. 198 тис. грн.

У п`ятницю, 26 березня, обвал українського фондового ринку продовжився. За словами трейдера інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірини Барабанової, протягом сесії спостерігалося продовження корекції після стрімкого ралі останніх тижнів. За деякими "блакитними фішками" падіння протягом дня досягало 4-5%. Проте, у деяких паперах все ж спостерігалося невелике зростання. "Укрнафта" за підсумками торгів піднялася на 2,61%, "Укрсоцбанк" продемонстрував зростання на 1,64%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 26 березня, знизився на 2,20% - до 907,54 пункту. Загальний об`єм торгів склав 205 млн. 350 тис. грн. Індекс Української біржі впав на 0,91% - до 2305,26 пункту. Загальний об`єм торгів склав 73 млн. 673 тис. грн.

При цьому, за інформацією К. Литвина, американські ринки в п`ятницю знаходилися під тиском цін на нафту, які і далі знижувалися. Проте, фондовим біржам вдалося утриматися на колишніх позиціях другий день поспіль. За підсумками торгів індекс DJIA додав 0,1%, закрившись на відмітці 10850 пунктів, індекс S&P 500 підріс також на 0,1% - до 1166 пунктів. Європейські ринки в цілому закрилися невеликим зниженням котирувань: індекс DAX втратив 0,2%, закрившись на рівні 6120 пунктів, а індекс DJ Stoxx 600 знизився на 0,4% - до 263 пунктів.

Початок поточного тижня знову показав суперечливі тенденції на українському фондовому ринку. З одного боку, індекси зараз прагнуть до не зовсім виправданого зростання, а з іншого - при такому ралі корекція неминуча, і досить глибока.

У понеділок, 29 березня, індекс ПФТС підвищився на 1,68% - до 922,79 пункту. Загальний об`єм торгів склав 133 млн. 549 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 1,11% - до 2330,91 пункту. Загальний об`єм торгів склав 53 млн. 111 тис. грн.

Таке зростання сталося відповідно до світового тренду. Як вважає К. Литвин, істотну підтримку фондовим ринкам в понеділок надало стрімке зростання цін на нафту, що зросли на понад 2% на тлі послаблення долара і зміцнення євро. За підсумками торгів понеділка індекс DJIA додав 0,4% до 10895 пунктів, а індекс S&P 500 виріс на 0,6% до 1173 пунктів. Європейські індекси також закрилися в невеликому плюсі: індекс DJ Stoxx 600 піднявся на 0,1% до 263 пунктів.

У вівторок, 30 березня вітчизняний ринок цінних паперів продемонстрував ще більше (!) зростання. Індекс ПФТС підвищився на 2,05% - до 941,73 пункту. Загальний об`єм торгів склав 307 млн. 291,8 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 1,99% - до 2377,29 пункту. Загальний об`єм торгів склав 79 млн. 300 тис. грн.

Підйом українського ринку у вівторок знову підтримав зовнішній новинний фон. Зокрема, К. Литвин повідомив, що уранці цього дня з`явилася інформація, що Греції вдалося розмістити 7-річні держоблігації на 5 млрд. євро під 6%. Успішне розміщення надасть подальшу підтримку євро, який за 3 дні виріс з 1,32 дол./євро до 1,35. Зміцнення євро і послаблення долара - позитивний чинник для сировинного сектора.

Водночас, на думку А. Нестерука, українські акції вже досягли максимальних рівнів першої половини 2010 року, і далі найбільш вірогідним сценарієм є або корекція, або затяжний бічний тренд.

Як бачимо, на початку цього тижня ралі на вітчизняних біржах продовжилося, проте проявилася і нова тенденція: на відміну від попередніх днів, інвестори почали шукати позитив на зовнішніх майданчиках. І, можливо, це ознакф того, що внутрішньополітичний потенціал для ринку доки вичерпаний. Отже, гравці зафіксують прибуток і повернуться до стану очікування конкретніших дій від нової влади.

Ігор Галичак (УНІАН)