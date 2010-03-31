НБУ змінив порядок операцій, пов’язаних з розміщенням ОВДП

Національний банк України своєю постановою №104 від 3 березня 2010 року вніс зміни до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Постанова, текст якої має УНІАН, вносить зміни в таблицю доповнення №15 "Звідна відомість розподілу облігацій між учасниками їх розміщення".

Таблиця, у якій вказують кількість придбаних облігацій доповнюється ще однією колонкою "Вартість придбаних облігацій (грн.)".

У НБУ пояснили, що вищезгаданий звіт подає Нацбанк в Міністерство фінансів України за підсумками розміщення урядових паперів. "Оскільки не завжди ОВДП продають за номіналом, то для повнішої звітності вводиться додаткова графа", - пояснив співрозмовник агентства.