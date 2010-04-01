Трейдер: український ринок сьогодні відкрився зниженням усіх акцій

Український ринок акцій сьогодні відкрився зниженням котирувань практично всіх паперів.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, лідерами падіння знову стали металурги та банківський сектор, але вже на 11:30 ціни почали повертатися до рівня вчорашнього закриття. Так акції «Азовсталі» знизилися на 0,42%, Єнакіївського метзаводу - на 0,25%, а «Райффайзен банк Аваль» торгувався на рівні закриття вчорашнього дня - 0,42 грн. за акцію. Один із лідерів учорашніх торгів - «Мотор Січ» - втратив у своїй вартості 1,24%.

Трейдер зазначила, що сьогодні на ринку в основному переважає тиск продавців, які перед тривалими вихідними Великодніми вихадними намагаються зафіксувати прибуток або закрити ризиковані позиції. Активність на ринку дуже низька, обсяги торгів залишаються незначними. На 11:30 вони склали 23,9 млн. грн.