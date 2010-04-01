Праламент призначив Рябченка головою Фонду держмайна

Верховна Рада України призначила Олександра РЯБЧЕНКА головою Фонду державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 245 народних депутатів із 427, зареєстрованих у сесійній залі.

О.РЯБЧЕНКО, відповідаючи на запитання депутатів щодо приватизації Одеського припортового заводу, зазначив, що завод був «приватизований погано і помилково». При цьому він наголосив, що відповідно до законодавства України дане підприємство «взагалі не підлягає приватизації».

О.РЯБЧЕНКО вважає, що Одеський припортовий завод має залишитися у власності держави й отримати від держави інвестиції. За його словами, «це цікаве і необхідне для держави підприємство».