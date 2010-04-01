Праламент призначив Рябченка головою Фонду держмайна
17:24, 01 квітня 2010Фондовий ринок
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Новий керівник ФДМУ уже висловився про Одеський припортовий завод...
Верховна Рада України призначила Олександра РЯБЧЕНКА головою Фонду державного майна.
Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 245 народних депутатів із 427, зареєстрованих у сесійній залі.
О.РЯБЧЕНКО, відповідаючи на запитання депутатів щодо приватизації Одеського припортового заводу, зазначив, що завод був «приватизований погано і помилково». При цьому він наголосив, що відповідно до законодавства України дане підприємство «взагалі не підлягає приватизації».
О.РЯБЧЕНКО вважає, що Одеський припортовий завод має залишитися у власності держави й отримати від держави інвестиції. За його словами, «це цікаве і необхідне для держави підприємство».
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