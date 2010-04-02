Яковлєва та Хотея призначили заступниками голови ФДМ

15:48, 02 квітня 2010
Фондовий ринок
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Розпорядження уряду

Кабінет міністрів України своїми розпорядженнями призначив Юрія ЯКОВЛЄВА та Ігоря ХОТЕЯ заступниками голови Фонду державного майна.

Про це йдеться у розпорядженнях уряду № 763-р та № 762-р, оприлюднених на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 1 квітня призначила Олександра РЯБЧЕНКА головою Фонду державного майна.

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