Яковлєва та Хотея призначили заступниками голови ФДМ

Розпорядження уряду

Кабінет міністрів України своїми розпорядженнями призначив Юрія ЯКОВЛЄВА та Ігоря ХОТЕЯ заступниками голови Фонду державного майна. Про це йдеться у розпорядженнях уряду № 763-р та № 762-р, оприлюднених на сайті уряду. Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 1 квітня призначила Олександра РЯБЧЕНКА головою Фонду державного майна.

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