Об'єм торгів на ПФТС в березні виріс в 1,8 раза

Загальний об`єм торгів на фондовій біржі ПФТС в березні 2010 року склав 5,7 млрд. грн., що в 1,8 раза більше, ніж в лютому цього року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Індекс ПФТС впродовж місяця виріс на 33 % з 707,27 до 940,22 пунктів.Згідно повідомленню, загальний об`єм торгів ОВГЗ на ПФТС в березні т.г. склав 5 млрд. 69 млн. грн., об`єм торгів акціями склав 414,6 млн. грн., корпоративними облігаціями - 177,5 млн. грн., коштовними паперами ІСІ - 6,2 млн. грн., муніципальними облігаціями - 6,4 млн. грн.Найбільше зростання в березні продемонстрували акції металургійних підприємств (Полтавський ГОК - +81,13%, Алчевський металургійний комбінат - +42,11%, "Інтерпайп Нижньодніпровський трубний завод" - +41,57%, Єнакієвський металургійний завод - +35,99%, "Азовсталь" - +12,95%) і енергетики ("Днепренерго" - +59,61%, "Центренерго" - +44,92%, "Донбассенерго" - +34,89%, "Західенерго" - +16,23%), зростали в ціні також акції підприємств хімічної промисловості ("Концерн "Стирол" - +42,64%), коксохімії (Авдєєвський коксохімічний завод - +31,40%, Ясиновський коксохімічний завод - +29,07%,), машинобудування ("Мотор Січ" - +34,71%, Крюковський вагонобудівний завод - +26,68%, Маріупольський завод важкого машинобудування - +17,84%, Сумське машинобудівне НВО ним. Фрунзе - +8,70%), нафтогазової промисловості ("Укрнафта" - +32,57%), банківського сектора ("Укрсоцбанк" - +56,85%, "Райффайзен Банк Аваль" - +27,59%) і зв`язку ("Укртелеком" - +47,35%).