ГКЦБФР відбере уповноважене рейтингове агентство

Державна комісія з коштовних паперів і фондового ринку (ГКЦБФР) проведе з 13 по 24 травня т.г. новий конкурс з відбору уповноваженого рейтингового агентства, повідомили УНІАН в прес-службі комісії.Перший етап конкурсу відбудеться 13 травня, другий - 24 травня.До участі в конкурсі допускаються юридичні особи - резиденти, що здійснюють професійні послуги з рейтингованию, надання інформаційно-аналітичних послуг, пов`язаних із забезпеченням діяльності по рейтингованию. Потенційні учасника конкурсу також повинні використовувати при рейтинговании Національну шкалу, мати офіційний веб-сайт, не менше 1 року робота у вище перерахованих сферах, внесений статутний капітал в розмірі не менше 2500 мінімальних заробітних плат, при цьому не менше 50 % з якого повинно бути внесено в грошовій формі і ін.Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день лише одне українське рейтингове агентство має статус уповноваженого - рейтингове агентство «Кредит-рейтинг».