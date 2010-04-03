Росія подала документи на 78 об'єктів в Україні

Попри заяви заступника голови Росмайна Юрія МЕДВЕДЄВА про 300 соціальних і промислових об`єктів на території України, на які претендує РФ, на даний момент документи на право власності подано лише на 78 об`єктів.

Про це заявив голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО в коментарі для «Дзеркала тижня».

За його інформацією, згідно з українсько-російськими домовленостями, для врегулювання спірних майнових питань необхідно було подавати встановлений перелік документів, що підтверджує право власності тієї чи іншої сторони на об`єкти, які розташовані поза її територією.

«Українська сторона подала документи на 18 об`єктів, і за ними була підтверджена власність у Росії на вісім, зокрема на майновий комплекс Посольства України в Москві. Росіяни подали документи на 78 об`єктів, з них підтверджено право власності на 13 об`єктів, а також на пайову участь у будівництві і фінансуванні ще чотирьох об`єктів», - повідомив голова ФДМУ, додавши, що «це точні цифри на сьогодні, принаймні, для нас».

При цьому О.РЯБЧЕНКО повідомив, що загальний перелік об`єктів, на які претендує Росія виходячи з угоди між Україною і Російською Федерацією про взаємне визнання права і врегулювання відносин власності, яку було підписано 15 січня 1993 року, значно ширший.

«Українська і російська сторони обмінялися переліками об`єктів, на які вони претендують відповідно до Угоди. Українська сторона включила до свого переліку 71 об`єкт соціально-культурної сфери і 48 - виробничої, розташованих на території РФ; російська сторона - 189 об`єктів соціально-культурної сфери і 64 - виробничої, розташованих в Україні», - повідомив керівник ФДМУ.