Трейдер: український фондовий ринок сьогодні повернувся до зростання

Оптимізму учасникам українського ринку акцій додало зростання напередодні американських і європейських майданчиків.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН трейдер компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, сьогодні українські фондові індекси демонструють позитивну динаміку. У п`ятницю вийшла статистика про збільшення числа робочих місць в США, яка стала рекордною за останні кілька років. Також вийшли дані про підвищення активності в сфері послуг США, що перевершили очікування аналітиків. Позитивно вплинуло і збільшення кількості договорів на купівлю житла в США. Європейські та українські торгові майданчики були закриті у зв`язку з пасхальними днями й почали відігравати ці новини тільки сьогодні.

Як повідомила трейдер, за станом на 12:00 індекс УБ піднявся на 2,21%, індекс ПФТС також зріс - на 1,77%. Усі папери індексного кошика торгуються в зеленій зоні. Найбільше додали банки, які напередодні були лідерами падіння: «Райффайзен банк Аваль» (+3,21%) та «Укрсоцбанк» (+2,62%). Інші папери піднялися в районі 1-2%. Обсяг торгів поки що низький - усього 19 млн. грн.