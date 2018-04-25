Український фондовий ринок: під знаком корекції

Минулий тиждень на фондовому ринку України виділився з низки попередніх: почалася корекція, вже давно очікувана експертами. Зниження вітчизняних індексів було неминучим, оскільки акції, унаслідок тривалого зростання, опинилися в стані надмірної перегрітості. Але почався тиждень все ж таки з підйому.

За словами старшого аналітика інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрія Нестерука, торгова активність у понеділок, 29 березня, була низькою, навіть не зважаючи на зростання на зовнішньому позитивному новинному фоні. Інвестори активно купували папери «Укрнафти» (+3,87%). Також попит спостерігався щодо паперів «ЛуАЗу» (+7,57%) і «Мостобуду» (+4,64%). Значна фіксація прибутку була відзначена за двома лідерами зростання в березні: Північному ГЗК (-7,27%) і Харцизському трубному заводу (-2,35%). У цілому велика частина блакитних фішок закрилася зростанням на 0,5-1,5%.

Індекс ПФТС у понеділок підвищився на 1,68% – до 922,79 пункту. Загальний обсяг торгів склав 133 млн. 549 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 1,11% – до 2330,91 пункту. Загальний обсяг торгів склав 53 млн. 111 тис. грн.

Західні фондові ринки у понеділок також продемонстрували підйом. Стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин повідомив, що цього дня на американських і європейських майданчиках спостерігалася бічна динаміка, в результаті якої ключові індекси закрилися невеликим зростанням котирувань. У США вийшли дані зі споживчих доходів і витрат, які не перевищили рамок ринкових очікувань. Споживчі доходи американців в лютому не змінилися в порівнянні з січнем, діапазон очікувань був з -0,1% до +0,2%. Споживчі витрати в лютому збільшилися на 0,3%, повністю співпавши з ринковими очікуваннями.

Як відзначив К.Литвин, істотну підтримку фондовим ринкам 29 березня надало стрімке зростання цін на нафту, що підскочили більш ніж на 2% на тлі ослаблення долара і зміцнення євро. За підсумками торгів понеділка індекс DJIA додав 0,4%, досягши 10895 пунктів, а індекс S&P 500 виріс на 0,6% до 1173 пунктів. Європейські індекси також закрилися в невеликому плюсі: індекс DJ Stoxx 600 піднявся на 0,1% до 263 пунктів.

Зниження українського ринку на минулому тижні було викликане виключно внутрішніми причинами. Про це свідчить те, що корекція вітчизняних акцій відбувалася на тлі позитиву, що зміцнювався, на світових біржах. І якщо у вівторок, 30 березня, українські індекси ще чинили опір корекції і підвищилися відповідно до тренду міжнародних майданчиків, то в наступні дні вони почали зниження, не зважаючи на світове зростання.

К.Литвин повідомив, що американські і європейські фондові ринки у вівторок закрилися без істотних змін на тлі позитивних макроекономічних даних із США і падіння євро. Індекс споживчої довіри в США виріс в березні до 52 пунктів, тоді як ринок чекав відновлення цього показника до 50 пунктів. При цьому в лютому індекс впав до 46 пунктів. Очевидно, що споживчі настрої злегка покращилися, проте як і раніше знаходяться на низькому рівні, оскільки в звичайні часи індекс знаходиться на рівні вище 90 пунктів. Індекс цін на нерухомість S&P/Case-Schiller не показав певної динаміки до поліпшення, оскільки ринок нерухомості в США як і раніше знаходиться у фазі стагнації.

За словами К.Литвина, фондові ринки у вівторок знаходилися під тиском євро, що знижувалося, з 1,35 дол./євро до 1,34. Індекс DJIA підріс на 0,1% до 18-місячного максимуму в 10907 пунктів, індекси S&P 500 і DJ Stoxx 600 закрилися без змін на рівні 1173 і 263 пунктів відповідно. Не зважаючи на падіння євро, нафті вдалося утриматися на колишньому рівні в 82,5 дол. за баррель за підсумками дня.

У свою чергу, А.Нестерук підкреслив, що українські акції досягли максимальних рівнів першої половини 2010 року. За його словами, вітчизняний фондовий ринок у вівторок виріс багато в чому за рахунок ралі акцій «Мотор Січі», які піднялися за підсумками дня на 9,83%. Також виросли папери «Укртелекому» (+3,89%). Щодо решти акцій, то активність покупців була досить низька. Продовжили падіння папери Північного ГЗК (-2,78%), опустившись до рівня початку попереднього тижня.

Індекс ПФТС у вівторок, 30 березня, підвищився на 2,05% – до 941,73 пункту. Загальний обсяг торгів склав 307 млн. 291,8 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 1,99% – до 2377,29 пункту. Загальний обсяг торгів склав 79 млн. 300 тис. грн.

Середа, 31 березня, на фондових ринках дещо не відповідала загальному сценарію тижня. Зокрема, цей день був відзначений негативними настроями на світових майданчиках унаслідок виходу не надто оптимістичних макроекономічних новин у США. Крім того, 31 березня – останній день кварталу, і багато інвесторів були налаштовані фіксувати свій прибуток за цей період. Саме в середу на українському фондовому ринку почалася корекція, підкріплена падінням міжнародних бірж.

За словами К.Литвина, 31 березня в США вийшли дані, що спричинили негативний тиск на ринок акцій в першій половині дня. Попередні дані по ринку праці від ADP показали скорочення робочих місць в приватному секторі на 23 тис., тоді як ринок чекав збільшення 41 тис. місць. Індекс менеджерів із закупівель Чікаго знизився до 58,8 пункту, що гірше за ринкові очікування в 62 пункти.

Як підкреслив стратег, «було цікаво спостерігати реакцію ринку після виходу таких даних. Найперша реакція була негативною, проте кожного разу біржам вдавалося відігравати падіння. Під закриття ринок практично повністю відбив уранішні втрати. Така поведінка фондових ринків, безумовно, вказує на «бичачі» настрої».

На думку К.Литвина, істотну підтримку фондовому ринку в середу надали високі ціни на нафту, які уперто не хочуть знижуватися, навіть не зважаючи на негативні дані про запаси нафти у США. За підсумками торгів 31 березня індекс DJIA впав на 0,5% - до 10856 пунктів, індекс S&P 500 знизився всього на 0,3% - до 1169 пунктів. Індекс DJ Stoxx 600 знизився на 0,1% - до 263 пунктів.

Економіст відділу інвестиційного консалтингу компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик також вважає, що дані по ринку праці в США змінили хід торгів на фондових біржах в середу. Подібно до зарубіжних майданчиків, значну частину дня індекс УБ провів у бічному тренді. При цьому відкрилися торги підвищенням індексу УБ, і основною рушійною силою зростання стали акції «Мотор Січі» та «Луганськтепловозу». Серед решти вітчизняних паперів спостерігався різноспрямований рух котирувань, чому сприяли як перегрітість вітчизняного ринку, так і неоднозначний зовнішній фон.

Індекс ПФТС в середу, 31 березня, знизився на 0,2% - до 940 пунктів. Індекс УБ впав на 1% - до 2353 пунктів.

У четвер, 1 квітня, українські фондові ринки обвалилися, знівелювавши досягнення кількох попередніх днів. Початок глибокої корекції підтвердив упевненість експертів в тому, що вітчизняні акції необґрунтовано переоцінені після тривалого ралі. При цьому у четвер на західних ринках зміцнився позитив на тлі обнадійливої макростатистики з Європи і США.

К.Литвин відзначив, що на світових фондових майданчиках 1 квітня продовжилося зростання на тлі позитивної макроекономічної статистики і зростання цін на сировину. Американські і європейські фондові ринки цього дня закрилися на 18-місячних максимумах, а нафта – на річних максимумах. Каталізатором зростання акцій стала чергова порція позитивних макроданих з Європи і США. При цьому зростання цін на нафту дало біржам додаткову підтримку.

Стратег повідомив, що в Німеччині індекс виробничої активності, складений за результатами опитування менеджерів із закупівель, виріс з 57,4 - до 65,5 пункту в березні, значно перевищивши ринкові очікування у 59 пунктів. Це говорить про прискорення темпів відновлення виробництва у Німеччині і ЄС, а якщо враховувати, що Німеччина є одним з найбільших експортерів, це також указує на продовження відновлення світового попиту.

При цьому, відзначив К.Литвин, в США кількість первинних заявок на допомогу з безробіття знизилася до 439 тис., що трохи менше очікуваних 440 тис. Індекс виробничої активності у США, що розраховується інститутом управління постачаннями, в березні також перевищив очікування, показавши зростання з 56,5 до 59,6 пункту, тоді як консенсус очікувань знаходився на рівні 57 пунктів. Всі макроіндикатори указують на відновлення виробництва, що на даний момент є локомотивом зростання світових фондових і сировинних ринків, підкреслив стратег.

Індекс DJIA за підсумками торгів у четвер виріс на 0,65% - до 10927 пунктів, а індекс S&P 500 додав 0,7% – до 1178 пунктів. Європейські ринки також закрилися істотним зростанням: індекс DJ Stoxx 600 виріс на 1,5% – до 267 пунктів.

Всупереч висхідному тренду західних майданчиків, вітчизняні біржі у четвер продемонстрували дуже значне падіння. На думку А.Нестерука, такі події на українському фондовому ринку також підтвердили прогнози про перегрітість акцій. Український ринок цінних паперів 1 квітня корегувався, не зважаючи на зростання світових фондових індексів. Частково експерт корекцію пов`язує з вихідними днями в Західній Європі і США, перед якими багато гравців фіксували прибуток. Аналітик повідомив, що у четвер падали абсолютно всі ліквідні акції. Лідером падіння стали папери банківського сектору: «Укрсоцбанку» (-3,95%) і «Райффайзен банку Аваль» (-2,38%), а також машинобудівного сектору: «Мотор Січі» (-4,45%), Крюківського (-5,06%) і Стаханівського (-5,57%) вагонобудівних заводів.

Індекс ПФТС у четвер, 1 квітня, провалився на 3,20% – до 910,16 пункту. Загальний обсяг торгів склав 327 млн. 859 тис. грн. Індекс Української біржі знизився на 2,28% – до 2300,29 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 96 млн. 747 тис. грн.

У п`ятницю, 2 квітня, український ринок акцій показав менші темпи зниження, аніж напередодні, проте це все ж підтвердило: корекція продовжується. Причому падіння відбулося на фоні дуже позитивних новин з економіки США, які якраз і врятували вітчизняні індекси від глибшого обвалу.

Як підкреслила трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова, український фондовий ринок у п`ятницю знову йшов врозріз з динамікою торгів на міжнародних біржах. З початку відкриття торгів локальні ринки акцій торгувалися в червоній зоні. За відсутності підтримки іноземних інвесторів у зв`язку з вихідними днями в Західній Європі і Америці українські акції стрімко падали. Станом на 12:00 індекс УБ знизився на 0,87%, а індекс ПФТС впав на 0,58%. Лідерами падіння стали папери банківського сектору: «Укрсоцбанку» (-2,41%) і «Райффайзен банку Аваль» (-3,17%).

На думку К.Литвина, український фондовий ринок 2 квітня позитивно сприйняв дані про робочі місця в США. Він відзначив, що європейські і американські фондові ринки не працювали у п`ятницю через пасхальні свят. Проте в США вийшли найважливіші дані тижня, які показали створення 162 тис. робочих місць в березні. Дані виявилися нижчими за консенсус очікувань в 187 тис., проте американські ф`ючерси відреагували позитивно, оскільки було зафіксовано найбільше зростання на ринку праці за останні 3 роки.

За словами стратега, новини із США допомогли українському ринку цінних паперів у п`ятницю після 15:30 відбити майже всі втрати першої половини дня. Серед блакитних фішок «Стірол» став лідером падіння, втративши 3,2%. При цьому «Укртелеком» став лідером зростання, додавши 1,7%.

Індекс ПФТС у п`ятницю, 2 квітня, знизився на 0,12% – до 909,07 пункту. Загальний обсяг торгів склав 282 млн. 97 тис. грн. Індекс Української біржі впав на 0,17% – до 2296,28 пункту. Загальний обсяг торгів склав 59 млн. 720 тис. грн.

Корекція українських цінних паперів на минулому тижні продемонструвала, що внутрішній потенціал зростання - зокрема політичний - вже вичерпаний, а нових ідей ринок поки не знайшов. Проте радують зовнішні новини, які свідчать про повільне, але все більш упевнене відновлення світової економіки. Тепер слово – за новим українським урядом, який (інвесторам хочеться в це вірити) зробить конкретні кроки з реформування вітчизняної економіки. Адже саме такі надії стали чи не єдиною причиною недавнього ралі на нашому фондовому ринку.

Володимир Оранський (УНІАН)