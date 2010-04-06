Фонд держмайна отримав від приватизації 124 млн. грн.

Фонд державного майна (ФДМ) за січень-березень 2010 року отримав від приватизації 124 млн. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

За інформацією прес-служби, за вказаний період Фонд держмайна також отримав 136,2 млн. грн. від оренди, 45,7 млн. грн. надходжень від дивідендів.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2010 року на позачерговому засіданні Верховна Рада так і не прийняла ніякого рішення за результатами розгляду питання про проект Державного бюджету на 2010 рік у зв'язку з чим план надходжень від приватизації, який цього року планували на рівні 10 млрд. грн., залишився незатвердженим.