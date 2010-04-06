Трейдер: український фондовий ринок сьогодні відновлювався

Український фондовий ринок сьогодні відновлювався після падіння попередніх кількох сесій.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

На її думку, на українському ринку акцій сьогодні переважали оптимістичні настрої. Індекс УБ піднявся на 2,10%, а індекс ПФТС виріс на 2,23%. Оптимізму учасникам ринку додали новини зі світових бірж. У п`ятницю на американських ринках вийшла статистика про збільшення числа робочих місць в США, що стала рекордною за останні кілька років, а також дані про підвищення активності у сфері послуг, які перевершили очікування аналітиків.

Як зазначила трейдер, найсильніше піднімалися папери банківського сектору: «Укрсоцбанк» (+2,16%) і «Райффайзен банк Аваль» (+2,72%), а також акції металургійних підприємств (Алчевський меткомбінат додав 4,67%), що відігравали падіння. Крім того, сьогодні виросли акції Північного ГЗК (+4,84%). У цілому активність на ринку була досить низька. Обсяг торгів склав за підсумками дня 60 млн. грн.

За інформацією І.Барабанової, на міжнародних біржах українські акції сьогодні також демонстрували позитивну динаміку. На новинах про збільшення виробництва Regal Petroleum протягом дня піднімався більш ніж на 10%, закрившись у результаті підвищенням на 9,73%. Акції JKX додали 3,68%. «Астарта» сьогодні піднімалася до 5%, досягаючи своїх історичних максимумів, проте закрилася на рівні попереднього дня. Папери «Кернел» незначно знизилися (-0,09%). Акції «XXI століття» незначно піднялися (+1,27%). За паперами ТММ сьогодні угод не проходило.