ФДМ реалізує держпакети акцій 3-х обленерго дрібними частинами

Фонд державного майна України планує роздрібнити блок-пакети акцій “Суми-”, “Прикарпаття-”, та “Полтаваобленерго”, що знаходяться в державній власності, і реалізувати їх дрібними частинами на фондових біржах.

Як повідомила сьогодні журналістам голова Ради директорів фондової біржі ПФТС Ірина ЗАРЯ, з подібною ініціативою виступив Фонд держмайна.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ неодноразово виставляв на біржові торги блокуючі пакети акцій “Суми-”, “Прикарпаття-”, і “Полтаваобленерго”, проте торги постійно відмінялися через відсутність заявок від потенційних покупців.

24 березня ц.р. виконуючий обов`язки голови ФДМУ Володимир РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд держмайна зняв з продажу ці держпакети. Він відзначив, що час для продажу блокуючих держпакетів обленерго «згаяно, їх контрольні пакети вже сформовані в одних руках».